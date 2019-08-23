

جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أمس الخميس الحافلات الذكية للنقل المدرسي والتي تشتمل على أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنية الحديثة بحضور القيادات التعليمية وذلك بمبنى الإدارة بجدة.

وأكد أن أجيال المستقبل أمانة يجب المحافظة على سلامتهم فكريا وعلميا وجسديا وتجويد مايقدم لهم من محتوى تعليمي لأنهم سواعد بناء الوطن في المستقبل وهذا واجب وطني ومهني وتربوي ، مشيداً بدور قيادات المدارس في الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد .

جاء ذلك خلال اللقاء الأول للمسعودي بقادة وقائدات المدارس تحت عنوان ( مستعدون ٤) بحضور المساعدين بنين وبنات ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم بالإضافة لقادة وقائدات المدارس وذلك بمسرح الإدارة العامة.

واستهلت جلسات اللقاء بورقة عمل عن كيفية استعداد المدارس والتي شهدت مشاركة كل من المساعد للخدمات المساندة والمساعدة للشؤون التعليمية ومساعد مدير مكتب التعليم الأهلي ومدير إدارة الإعلام التربوي.

وشهدت الجلسة الثانية إبراز التطلعات الوزارية المستقبلية من حيث نواتج التعلم والاختبارات الوطنية والدولية حيث قدم ورقتها كل من مدير ومديرة الإشراف التربوي بتعليم جدة للبنين والبنات.

وتناولت ورقة الجلسة الثالثة الطفولة المبكرة ومشروع مدرستي حيث تناوب على تقديمها كل من مديرتي التخطيط المدرسي و الصحة المدرسية كما شهدت تقديم المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة ورقة بعنوان (ماذا نريد من قادة الميدان في العام الثالث لمشروع مدرستي).

وفي الجلسة الرابعة والتي كان عنوانها "مدارسنا .. آمنة" تم من خلالها تسليط الضوء على السلامة المدرسية والسلامة الفكرية والتي قدم ورقتها مدير إدارة الأمن والسلامة ومشرف الصفوف الأولية بمكتب تعليم وسط جدة.

وفي الختام عقد المدير العام لقاء مفتوحا مع قادة وقائدات المدارس (مستعدون4) أجاب من خلاله على المداخلات والاستفسارات تلاه تكريم المدارس المتميزة في الانضباط للعام الدراسي 1439هـ.

//انتهى//

15:28ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم جدة يدشن الحافلات الذكية للنقل المدرسي ويلتقي بقادة وقائدات المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.