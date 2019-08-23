السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو لتوفير التمويل للاستجابة لحالة الطوارئ في السودان



جنيف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أكدت الأمم المتحدة أن 54 شخصًا لقوا حتفهم، وتضرر ما يصل إلى 194 شخصًا، وأتلف نحو 37 ألف منزل في ولايات السودان المختلفة جراء هطول الأمطار والفيضانات منذ بداية شهر يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس ليركا في مؤتمر صحفي اليوم إنه من المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى شهر أكتوبر، معربًا عن قلقه من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة، مشيرًا إلى أن ولاية النيل الأبيض هي الأكثر تضررًا، إذ دمر أو تضرر ما يصل إلى 13 ألف منزل.

ولفت المسؤول الأممي الانتباه إلى أن سكان 15 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان بحاجة عاجلة إلى مأوى للطوارئ وغذاء وخدمات صحية ومياه نظيفة إضافة إلى مكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشارها.

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15:24ت م

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