السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو لتمويل الاستجابة اللازمة الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى



جنيف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

دعا برنامج الغذاء العالمي الجهات المانحة لتمويل أكبر أزمة إنسانية في العالم وهي الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطي.

وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل إن 3 ملايين شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى يحتاجون للمساعدات الإنسانية أي شخصين من بين كل 3 أشخاص, مما يجعلها أكبر ازمة إنسانية في العام بعد سوريا واليمن.

وأوضح أن النزاع الداخلي المسلح المطول منذ عام 2014 أدى إلى تدمير البلاد، وأجبر الناس على الفرار من منازلهم، وتسبب في نزوح واحد من بين كل أربعة مواطنين، وبلغ عدد المشردين 600 ألف شخص، ولجأ أكثر من 500 ألف شخص آخر إلى البلدان المجاورة.

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15:08ت م

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