السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإبلاغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلية قبل الموعد النهائي الذي ينقضي في 31 أكتوبر.

ونقلت الصحف عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شجعته بشكل كبير.

وأبرزت صحف الجمعة إعلان الحكومة في المملكة المتحدة اعتزامها خفض مخزون النفط المخصص لتغطية احتياجات بريطانيا الطارئة في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مشيرة إلى أنه أصبح من غير المحتمل أن يؤدي مثل هذا الخروج إلى اضطراب في إمداداتها من النفط، لأن مخزونه حالياً يعادل إجمالي وارداتها النفطية لمدة 9 أشهر.

ولفتت الانتباه إلى توقيع بريطانيا مع العراق اتفاقية أمنية تسمح لبريطانيا بإبقاء قواتها في العراق، ضمن مهمة خاصة لتدريب وتاهيل القوات العراقية، ومكافحة الارهاب، بالإضافة إلى تأكيدها استمرار الدعم البريطاني الكامل للعراق.

ولفتت الصحف الانتباه إلى توقيع بريطانيا وكوريا الجنوبية اتفاقًا يتيح للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بحرية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حيز النفاذ، حيث يحل الاتفاق محل الشروط الحالية الواردة في الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية.

ونقلت تحذير روسيا من سباق تسلح محتمل مع الولايات المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث خطط أمريكية لتطوير ونشر صواريخ متوسطة المدى.

وتناولت الصحف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وعلاقتها بالحملات الانتخابية في الإسرائيلية التي ستجري في سبتمبر المقبل.

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