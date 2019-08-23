شكرا لقرائتكم إغلاق أكثر من ٢٠ محلاً في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-23 إغلاق أكثر من ٢٠ محلاً في حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن أغلقت أمانة حفر الباطن ممثلة ببلدية الشرق أكثر من ٢٠ محلاً وإشعار ٧ محال أخرى، كما تم رصد سيارة لنقل الأطعمة مخالفة للاشتراطات الصحية. وأوضحت الأمانة أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقها. Advertisements جاء ذلك خلال جولات ميدانية على السوق الداخلي بالتعاون مع الجهات الأمنية ومكتب العمل.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق أكثر من ٢٠ محلاً في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.