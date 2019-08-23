- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وفاة شخصين وألف دجاجة حرقاً في بانكوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة شخصين وألف دجاجة حرقاً في بانكوك
متابعات الخليج 365 - متابعة
تسبّب حادث مروري في ضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك في مقتل شخصين حرقاً وأكثر من ألف دجاجة، إثر اصطدام شاحنتين.
وذكرت صحيفة محلية أن الحادث وقع الليلة الماضية وتمثل في اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة بعربة نقل أخرى كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية وعلى متنها أقفاص بداخلها الدجاج.
وتسبّب الاصطدام باندلاع النيران في الشاحنتين ما أدّى إلى مقتل سائق وشخص آخر في غرفة القيادة، بسبب النيران، وكذلك أكثر من ألف دجاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين وألف دجاجة حرقاً في بانكوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.