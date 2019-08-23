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وفاة شخصين وألف دجاجة حرقاً في بانكوك

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2019-08-23

وفاة شخصين وألف دجاجة حرقاً في بانكوك

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسبّب حادث مروري في ضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك في مقتل شخصين حرقاً وأكثر من ألف دجاجة، إثر اصطدام شاحنتين.

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وذكرت صحيفة محلية أن الحادث وقع الليلة الماضية وتمثل في اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة بعربة نقل أخرى كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية وعلى متنها أقفاص بداخلها الدجاج.

وتسبّب الاصطدام باندلاع النيران في الشاحنتين ما أدّى إلى مقتل سائق وشخص آخر في غرفة القيادة، بسبب النيران، وكذلك أكثر من ألف دجاجة.





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