صور.. معرض التمور التحويلية بمهرجان بريدة يستقطب الزوار

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - القصيم

تشكل صناعة التمور التحويلية في المملكة أهمية كبيرة، وتحظى باهتمام بارز وملموس من قبل شرائح المجتمع، كما باتت تشكل مورداً اقتصادياً مهماً ومصدراً من مصادر الدخل.

واستطاع مهرجان تمور بريدة المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، أن يترجم ذلك واقعًا ملموسًا للزوار ومستهلكي التمور من خلال إيجاد معرض متخصص بالصناعات التحويلية التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها وبإشراف نسائي.

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ويحوي المعرض بين جنباته العديد من الصناعات التحويلية التي تلامس صحة الإنسان، كدبس وعجينة التمر، والسكر السائل النباتي، ومربى التمر والشوكولاتة والمعمول، وغيره من الصناعات التحويلية التي استهوت زوار المهرجان، كما يفتح المجال بشكل كبير لتسويق التمور وتعدد المنتجات وإيجاد فرص استثمارية متنوعة، بمشاركة عدد من الجهات المتخصصة بهذا المجال.

يُشار إلى أن المهرجان تشرف عليه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم، بتنظيم ودعم مثل هذه الصناعات التحويلية الهامة، كما يحوي بين جنباته جملة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تستهوي طبقات المجتمع المتعددة بمشاركة الأسر المنتجة والشباب والفتيات.