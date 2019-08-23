شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تودع ضيوف الرحمن المغادرين بالورود والمجسات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

ودع فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى ديارهم بعد أن منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1440، وذلك بمتابعة من مساعد مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة وسام مراد، والذي أقيم بمركز تفويج الحجاج بطريق (مكة المكرمة - المدينة المنورة) السريع.

وقال مدير العلاقات والمسؤولية المجتمعية طلال حداد إن برنامج التوديع الذي شاركت به عدة جهات حكومية وأهلية وتطوعية اشتمل على توزيع الهدايا والوجبات والمشروبات لكافة الحجاج المغادرين، إضافة إلى المجسات، مشيرا إلى أن الجميع حرص على تهنئة الحجاج بأدائهم مناسك الحج وأن يتقبل الله منهم نسكهم.