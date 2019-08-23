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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفوه بـ"المستهتر"، لسيدة تقود مركبتها وتحتضن طفلها؛ مُعرّضة حياته للخطر؛ في مخالفة لتعليمات المرور.
ورددت السيدة، خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ووثّقه شخص كان يجلس بجانبها، عبارة "مستوعبين، أقود وهو بحضني، أمشيه بكيفي".
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت أن جلوس الأطفال في المقعد الأمامي للمركبة أو بين أحضان قائدها، يُعَد مخالفة مروية تُعرض صاحبها لمخالفة مالية تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.
ويمنع المرور منعًا باتًّا ركوب الأطفال الذين تَقِلّ أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للمركبة؛ باستثناء السيارات التي لا توجد بها مقاعد خلفية.
ويتسبب تكرار قائد المركبة لتلك المخالفة، في إحالته لهيئة الفصل في المخالفات المرورية لدراسة سجل مخالفاته، وإيقاع العقوبة التي تناسب حالته.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 02:24 PM
عرّضت حياته للخطر وارتكبت مخالفة لتعليمات المرور تستلزم العقوبة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفوه بـ"المستهتر"، لسيدة تقود مركبتها وتحتضن طفلها؛ مُعرّضة حياته للخطر؛ في مخالفة لتعليمات المرور.
ورددت السيدة، خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ووثّقه شخص كان يجلس بجانبها، عبارة "مستوعبين، أقود وهو بحضني، أمشيه بكيفي".
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت أن جلوس الأطفال في المقعد الأمامي للمركبة أو بين أحضان قائدها، يُعَد مخالفة مروية تُعرض صاحبها لمخالفة مالية تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.
ويمنع المرور منعًا باتًّا ركوب الأطفال الذين تَقِلّ أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للمركبة؛ باستثناء السيارات التي لا توجد بها مقاعد خلفية.
ويتسبب تكرار قائد المركبة لتلك المخالفة، في إحالته لهيئة الفصل في المخالفات المرورية لدراسة سجل مخالفاته، وإيقاع العقوبة التي تناسب حالته.
، فيديو لسيدة تقود مركبتها وتحتضن طفلها.. ومتابعون يصفونها بـ"الاستهتار" ،
المصدر : الخليج 365
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