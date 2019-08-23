، شاهد .. مدير "جوازات نجران" يتابع مغادرة الحجاج ويُكرم العاملين المُميزين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسهيلات كاملة تُقدَّم في منفذ الوديعة وإنهاء إجراءات المغادرة بكل يسر وسهولة

تابع مدير جوازات منطقة نجران والمشرف على أعمال الحج اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان؛ مغادرة حجاج بيت الله، بعد أدائهم مناسك الحج؛ حيث قدّمت جوازات منفذ الوديعة جميع التسهيلات كافة، وتمّ إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وفي سياقٍ متصل، كرّم اللواء "السليمان"؛ عدداً من العاملين بجوازات المنفذ القائمين بأعمال الحج، بشهادات شكر وتقدير نظير تميزهم في عملهم خلال فترة دخول الحجاج ومغادرتهم.

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