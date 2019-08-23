، الرياض .. الإطاحة بـ 3 أشخاص تورّطوا في ارتكاب عدة حوادث سرقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطن ومتهمان من الجنسيتيْن المصرية والسودانية في قبضة الأمن

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، والتحرّي عن مرتكبيها والبحث عنهم، أسفرت عن القبض على ثلاثة أشخاص: "مواطن ومتهمين من الجنسيتَيْن المصرية والسودانية"، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الأدلة على تورّطهم في ارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المعدات والأجهزة الإلكترونية ومكبّرات الصوت من المساجد.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نُسب إليهم، حيث تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.