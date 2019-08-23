، قبل فجر اليوم .. مصرع حدثَيْن في الباحة جرّاء انقلاب مركبة ،

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لقي حدثان مصرعهما، قبل فجر اليوم، من جرّاء حادث انقلاب مركبة ببني حسن.
وقالت المصادر إن الحدثَيْن يبلغان من العمر 11 و14 عاماً ونُقلا لطوارئ مستشفى الملك فهد وتُوفيا لاحقاً نتيجة إصاباتهما البالغة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني؛ أنه ورد بلاغٌ لغرفة عمليات الهلال الأحمر للرقم الموحد (997) عن حادث انقلاب سيارة تقل عائلة بمحافظة بني حسن بمفرق الجوفاء في الساعة 2:10 صباح اليوم الجمعة 22 / 12 / 1440 هـ.
وقال: تمّ توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى الموقع بقيادة القائد الميداني سعد عوض الزهراني؛ حسب البلاغ الوارد للعمليات، بأنه يوجد تعدد إصابات وعند وصول أول فرقة اتضح وجود خمس إصابات من عائلة واحدة تمّ فرز الإصابات بالموقع، واتضح وجود إصابتيْن حرجتيْن تمّ التعامل معهما إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تمّ نقلهما إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى المندق العام، وأيضاً وجود إصابتيْن أخرييْن متوسطتيْن، وحالة سليمة لطفلة تبلغ من العمر سنتين.
وأضاف: مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية بالمنطقة تابع الحادث وتمّ التعامل مع الإصابات وإسعافها لمستشفيي الملك فهد العام والمندق العام.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 01:49 PM
وقع على طريق بني حسن .. وفرق إسعاف الهلال الأحمر باشرتقبل فجر اليوم .. مصرع حدثَيْن في الباحة جرّاء انقلاب مركبة
لقي حدثان مصرعهما، قبل فجر اليوم، من جرّاء حادث انقلاب مركبة ببني حسن.
وقالت المصادر إن الحدثَيْن يبلغان من العمر 11 و14 عاماً ونُقلا لطوارئ مستشفى الملك فهد وتُوفيا لاحقاً نتيجة إصاباتهما البالغة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني؛ أنه ورد بلاغٌ لغرفة عمليات الهلال الأحمر للرقم الموحد (997) عن حادث انقلاب سيارة تقل عائلة بمحافظة بني حسن بمفرق الجوفاء في الساعة 2:10 صباح اليوم الجمعة 22 / 12 / 1440 هـ.
وقال: تمّ توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى الموقع بقيادة القائد الميداني سعد عوض الزهراني؛ حسب البلاغ الوارد للعمليات، بأنه يوجد تعدد إصابات وعند وصول أول فرقة اتضح وجود خمس إصابات من عائلة واحدة تمّ فرز الإصابات بالموقع، واتضح وجود إصابتيْن حرجتيْن تمّ التعامل معهما إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تمّ نقلهما إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى المندق العام، وأيضاً وجود إصابتيْن أخرييْن متوسطتيْن، وحالة سليمة لطفلة تبلغ من العمر سنتين.
وأضاف: مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية بالمنطقة تابع الحادث وتمّ التعامل مع الإصابات وإسعافها لمستشفيي الملك فهد العام والمندق العام.
، قبل فجر اليوم .. مصرع حدثَيْن في الباحة جرّاء انقلاب مركبة ،
المصدر : الخليج 365
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