شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تتلقى ‘‘قبلةساخنة’’ على المسرح بعد اقتحامه من أحد معجبيها .. وهكذا كان الرد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” للفنانة الشابة حلا الترك التقط في إحدى حفلاتها. وظهرت فيه وهي تقف على المسرح مرتدية فستاناً طويلاً، وفاجأها أحد معجبيها الأطفال بالصعود والاقتراب منها، ثم تقبيلها أمام الجميع مقدماً لها هدية. وتجاوبت معه حلا بطريقة عفوية، وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بتواضع الفنانة وردة فعلها الطبيعية. Advertisements

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