مواطن يقاضي “الشؤون البلدية” لفرضها رسوماً على مواقف ذوي الإعاقة

رفع مواطن من ذوي الإعاقة دعوى ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الطائف، بعد صدور مخالفات مرورية ضده؛ بسبب إيقافه لسيارته بمواقف مدفوعة الأجر في المنطقة المركزية بالطائف. وقالت أمانة الطائف في الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية، وفقاً لـ “عكاظ”، إنها خصصت 20 موقفاً لسيارات ذوي الإعاقة، وساعات مجانية من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً، ومن الثانية عشرة إلى الرابعة عصراً.

وأضافت الأمانة أن الهدف من تنظيم مواقف السيارات هو تمكين مرتادي السوق من الاستفادة من المواقف، وعدم حجزها لفترات طويلة، مطالبة المحكمة برفض الدعوى. من جانبه، لفت المدعي ثامر اليامي إلى أن الجهات المعنية ألزمت جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الإعاقة، وفرض اشتراطات فنية في المواقف المخصصة لهم، منها تخصيص منحدرات في العربات، وتهيئة المواقف الخاصة، وخطوط المشاة. واعتبر أنه تعرّض لأضرار دون وجه؛ جراء غرامات واجبة السداد، أصدرتها ضده شركة المواقف الوطنية؛ على خلفية وقوفه في مكان مخصص لذوي الإعاقة، متسائلاً عن سبب فرض رسوم على مواقف ذوي الإعاقة، في ظل لوائح البلديات التي تنص على توفير الخدمات لهم، مطالباً بمحاسبة الشؤون البلدية والقروية، ومنعها من فرض رسوم على ذوي الإعاقة.