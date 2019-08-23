محامية: يحق للأب رفع دعوى منع سفر على حاضنة أبنائه بهذا الشرط

أكدت المحامية بيان زهران أن للأب الحق في إقامة دعوى منع سفره ضد حاضنة أبنائه، مشيرة إلى أن بعض الآباء ينتابهم شعور بالخوف على أبنائهم من السفر خارج الوطن مع أمهاتهم، بعد حصولهم على صك حضانة. وقالت زهران، إن الأم التي تؤتمن على حضانة أبنائها قادرة على رعايتهم داخل الوطن وخارجه، لكن لكل أصل استثناءات، مضيفة أن النظام القضائي عالج هذا الأمر بإمكانية إقامة دعوى منع سفر، في حال وجود مخاطر حقيقية على الأبناء المحضونين، تستدعي منعهم من السفر.

وأشارت إلى أن من حق الأب التقدم بدعوى منع سفر؛ بشرط إثبات وجود مخاطر، واحتمالية وقوع ضرر من سفرهم خارج المملكة، على أن تعامل الدعوى بصفة مستعجلة بموجب المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية. ونوهت زهران إلى ضرورة التزام الأم الحاضنة بمواعيد الزيارة، فلا يمكن للحاضنة السفر في أوقات زيارة الأبناء لأبيهم، وإذا تغيب الأبناء عن الزيارة بما يخالف منطوق الحكم القضائي، يعرض الحاضن لعقوبات من قِبل قاضي التنفيذ، بالمنع من السفر وإصدار أمر حبس، وإيقاف خدمات حكومية، وخدمات المنشآت.