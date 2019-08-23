شاهد: “التجارة” تحذر محلات الذهب والمجوهرات من عرض وبيع المشغولات بدون علامتها التجارية...

حذرت وزارة التجارة والاستثمار أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، من عرض وبيع المنتجات المستوردة أو المصنعة بدون دمغها بعلاماتها التجارية. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المحل بإصدار فواتير البيع، مع الاحتفاظ بسجلات مصادر المشغولات المصنعة والمستوردة لمدة 10 أعوام، والاحتفاظ بفاتورة البيع إذا لم يتسلمها العميل، وذلك لتجب التعرض للعقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات. وقال مستشار وكيل وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك بدر الصعيدي إن تنفيذ الوزارة الإجراءات والاشتراطات النظامية في عمليات البيع والشراء يأتي بهدف حماية حقوق المستهلك والتاجر، إلى جانب إعادة الثقة بالسوق.

وأوضح خلال لقاء أقيم أمس الأول (الأربعاء) في “غرفة مكة” للتعريف باللائحة الجديدة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أن تجار الشنطة لن يجدوا فرصة للعمل بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الضرورية، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد إضافة 150 مأمور ضبط لفرقها العاملة حالياً.