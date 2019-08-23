المحكمة التجارية تُلزم رئيساً تنفيذياً سابقاً بدفع نحو 153 مليون ريال لإحدى شركات التأمين

أصدرت المحكمة التجارية بالرياض أمس (الخميس) حكماً يلزم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق بإحدى شركات التأمين، بدفع 152.7 مليون ريال للشركة. وقالت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” في بيان لها إنه تم تحديد 8 سبتمبر المقبل موعدا لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى المحكمة، وإن للمحكوم الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، لافتة إلى أن الحكم لن يكون له أي أثر مالي على الشركة في الوقت الحالي.

وكانت الشركة رفعت دعوى في نوفمبر من العام 2017 للمحكمة ضد المسؤول السابق، مطالبة باسترداد أموال للشركة حصل عليها دون وجه حق، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها.