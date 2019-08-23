بالصور.. حريق شقة وإجلاء سكان بناية بجدة

تمكّنت فرق الدفاع المدني بجدة، من إخماد حريق نشب في شقة سكنية، أسفر عن تعرض شخصين لحالة اختناق.
وأوضخ الدفاع المدني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنه تم إخماد حريق اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء سكان البناية.
وأوضح الدفاع المدني، أن شخصين اثنين تعرضا لحالة اختناق جراء الحريق، وتم علاجهما من قبل الهلال الأحمر في الموقع، دون أي إصابات بين السكان أو رجال الدفاع المدني.
وكان مدني الطائف قد باشر أمس الخميس، حادث ارتطام تريلا محملة بالوقود داخل محطة مهجورة، ما أدّى إلى انهيار سقف بعض المحال التجارية على كابينة التريلا، وهو ما تسبب في احتجاز السائق، وتم إخراجه متوفى.
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