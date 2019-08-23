لقطات توثّق وصول وفد السعودية لافتتاح أكبر جوامع الشيشان

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، لقطات من وصول وفد المملكة برئاسة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى الشيشان، لافتتاح جامع فخر المسلمين الذي يعتبر الأكبر في البلاد، ومن أكبر الجوامع في قارة أوروبا.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وتشجيع أي عمل يخدم الإسلام ويسهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي.

ويضمّ الوفد المرافق للوزير آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعددًا من مسؤولي الوزارة.

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وجامع «فخر المسلمين» بني في مدينة شالي بالجمهورية الشيشانية، ويُعدّ من أكبر الجوامع بأوروبا، وهو تحفة العمارة الإسلامية الحديثة بني على طراز البوابات الأربع المتناظرة التي يقابل بعضها بعضًا، ويتكوّن من طابقين بالإضافة إلى القبو، ويأخذ شكلًا مربعًا، ويصل طول الضلع فيه إلى 65 مترًا، ويبلغ طول أسس الجامع الخراسانية 100 متر، وتبلغ مساحته الشاغرة 9700 متر مربع، بينما تبلغ القدرة الاستيعابية في الداخل 20 ألف مصلٍّ، وفي الخارج 100 ألف مصلٍّ.

كما بني بجانب الجامع أربعة أبنية خاصة فيها أماكن الوضوء، وتحيط به مناطق خضراء تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع.