«بلدية الداير» تستجيب لـ«عاجل» وتبدأ سفلتة طريق الملعب «المنحوت»

استجابت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان، لـ«عاجل»، وشرعت في سفلتة طريق الملعب «المنحوت»، في ظل حاجة شباب جبال الحشر لسفلتة الطريق المؤدي إلى الملعب، الذي لا تزيد مسافته عن 700 متر؛ حيث يحتجز الشباب داخل الملعب أثناء هطول الأمطار.

وشرعت البلدية في أعمال تهذيب ومسح الطريق المؤدي للملعب المنحوت من الصخر بجبال الحشر، فيما تستعد شركة مقاولات لسفلتة ومسح وقص وتهذيب المواقف الخاصة بالملعب خلف المنصة الرئيسية للملعب إضافة لطريق الملعب.

وبدأت أعمال تمهيد الطريق المؤدي للملعب، فيما وقفت لجنة من المهندسين من البلدية والشركة المنفذة، مع رئيس مركز جبال الحشر، محمد كريري ومالك الملعب المنحوت من الصخر محمد حربان الحريصي.

وشارك في التحركات رئيس لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر مفرح بن مشعوي الحريصي، وتم اعتماد الخطة المرسومة للتنفيذ، وتتضمن وضع حماية للطريق وتهذيب وقص وسفلته، وقررت اللجنة زيادة المعدات لضمان سرعة التنفيذ.

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وكانت «عاجل» نشرت في وقت سابق تقريرًا عن حلم رياضيي جبال الحشر بمحافظة الداير، وقال شباب جبال الحشر -وقتها- إن صوتهم بُحَّ وهم يطالبون بفرش أرضية الملعب وسفلتة الطريق الوحيد المؤدي إليه؛ إذ لا يحصلون على سوى الوعود.

ويحتضن ملعب شباب جبال الحشر بريع بمحافظة الداير، دورة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، منذ أكثر من 10 سنوات، التي تعد من أعرق البطولات بالمنطقة، وتحظى بتنافس مميز وحضور جماهيري كبير؛ لكونها المتنفس الوحيد لشباب القطاع الجبلي عامةً في فترة الصيف.