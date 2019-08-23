«تعليم المدينة» تعلن موعد وضوابط التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، بدء التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة بعد غدٍ الأحد، عبر نظام «نور» (https://noor.moe.gov.sa/NOOR/login.aspx).

ونشرت الإدارة الضوابط والإجراءات التي حدّدتها الوزارة لتنظيم تسجيل الأطفال ونقل الطلاب والطالبات في مدارس الطفولة والمبكرة، حيث تضمّنت بالنسبة لفصول رياض الأطفال، أنّه سيُفتح نظام نور للتسجيل بدءًا من يوم الأحد المقبل، وأنّ التسجيل يكون حسبما ورد في التعميم رقم 112187 بتاريخ 10/8/1440 هـ، بشأن تنظيم التسجيل في هذه المرحلة.

وأوضحت أنّ الأولوية في التسجيل تكون للمستوى الثالث ثم للمستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية في المدرسة، ويُسجّل تلقائيًّا من هم على قوائم الانتظار سواء في رياض الأطفال المنتظرين على قوائمها أو في فصول رياض الأطفال الجديدة في حال توفّر شواغر في مدارس الطفولة المبكرة.

وأشارت إلى بدء التسجيل في الروضة الافتراضية (الرقمية) للأطفال الذين لم تتوفر لديهم مقاعد بتاريخ 9/ 1/ 1441 هـ (الموافق 8/ 9/ 2019 م).

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وفي ما يتعلق بفصول الصفوف الأولية (الأول، الثاني، الثالث ابتدائي.. بنين/ بنات)، سيتم نقل الطلاب والطالبات من وإلى مدارس الطفولة المبكرة ابتداءً من يوم الأحد المقبل من قِبل أولياء الأمور.

وتتولّى إدارة التعليم الإشراف والمتابعة في ربط رياض الأطفال المحدثة في نظام "نور" مع قائدات المدارس الابتدائية من قِبل شؤون المعلمين وفتح القاعات والفصول من قِبل قائدات المدارس، وإدخال الشواغر حسب فصول التوسع المعتمدة في المبادرة من قِبل التخطيط المدرسي.

وإذا كانت مدرسة الطفولة المبكرة تستوعب جميع فصول الصفوف الأولية في مدرسة البنين القريبة منها، يتم نقل تلك الفصول لمدرسة الطفولة المبكرة بعد تأمين احتياجاتها من المعلمات والتجهيزات اللازمة.

وتتابع الإدارة كذلك التأكيد على قائدة المدرسة بمتابعة عمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال (تسجيل، قبول، نقل، مطابقة بيانات) وقوائم الانتظار، وكذلك متابعة نقل الطلاب والطالبات الصفوف الأولية وتوزيعهم على الفصول في المدرسة.