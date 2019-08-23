الحيـزان: غطاء سحابي يغطي مناطق السعودية.. وفرصٌ قائمة لهطول أمطار

أكّد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيـه الحيـزان، أنّ غطاءً سحابيًّا يغطي بعض مناطق المملكة اليوم الجمعة، مع فرص قائمة لهطول الأمطار ونشاط الرياح.

وقال الحيزان -في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «غطاء سحابي واسع يشمل المرتفعات والغربية والمدينة والقصيم وحائل والرياض وجنوب الجوف وشمال الحدود الشمالية، وفرص الأمطار للمرتفعات والمدينة وغرب حائل، وربما تظهر بؤر هطول جنوب الرياض وغربها كذلك أقصى جنوب غرب الجوف، نشاط للرياح في سكاكا وعرعر وحائل».

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني قد غرّد في وقتٍ سابق من اليوم، قائلًا: «متوقع اليوم الجمعة وليلة السبت أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات والطائف قد تمتد نواحي المدينة وحائل وجنوب غرب الرياض».

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في وقتٍ سابق من اليوم- تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة). فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق (الرياض، القصيم، تبوك، حائل).