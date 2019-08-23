القيادة تهنئ الرئيس زيلينسكي بذكرى استقلال أوكرانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنَّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس زيلينسكي، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس زيلينسكي، عبّره فيها سموّه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الأوكراني، راجيًّا لحكومة وشعب بلاده المزيد من التقدم والازدهار.