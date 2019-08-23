الحصيني: أمطار تستمر حتى ليلة السبت على مناطق عدة

حدّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، المناطق التي من المتوقّع أن تشهد هطول أمطار على مدار اليوم الجمعة وليلة السبت.

وقال الحصيني -في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «متوقع اليوم الجمعة وليلة السبت أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات والطائف قد تمتد نواحي المدينة وحائل وجنوب غرب الرياض».

وكانت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة). بينما تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق (الرياض، القصيم، تبوك، حائل).

وأضافت أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.