بالصور.. 3 جهات رسمية سعودية تتدخل لإنقاذ الرضيعة اليمنية «جنى»

تمكّن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من إنقاذ حياة الرضيعة اليمنية «جنى»، البالغة 10 أيام، وإعادة البسمة لذويها، وذلك بعد إجرائه عملية قسطرة تداخلية عاجلة في مركز «نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب» في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وقال رئيس الفريق الطبي التطوعي البروفيسور جميل عطا، إن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والقوات الجوية الملكية السعودية، كان لهم دور كبيرً في إنقاذ حياة «جنى»، باستجابتهم الفورية وتسهيل مهمة الفريق الطبي التطوعي بنقله إلى مدينة المكلا في اليمن.

وأوضح رئيس الفريق الطبي التطوعي، أن «جنى» ولدت بانسداد في الصمام الرئوي وضيق في الصمام الثلاثي، أدى لمنع وصول الدم لرئتيها ونقص حاد في أكسجين الجسم، تطلب التدخل العلاجي العاجل.

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وأضاف الدكتور عطا، أن الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان تأتي في إطار حملات قلب الأطفال التطوعية لعلاج الحالات الصعبة والخطرة، مشيرًا إلى أنها الثالثة لمركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال اليمنيين في أقل من 6 أشهر.

وأشار إلى أن الحملة الثالثة تأتي بالتحديد استجابةً لنداء الإنسانية بطلب التدخل العاجل لإنقاذ الرضيعة «جنى» بعد أن تسبب ضيق الصمام الرئوي في انحباس وصول الأكسجين عن جسمها، إذ كانت حياتها على المحك، حيث لم يستطع ذويها علاجها داخل اليمن ويتعذر نقلها للخارج لتدهور حالتها.

يذكر أن الحملة الطبية التطوعية العاجلة تضمنت علاج ما يقارب 20 طفلًا من مرضى القلب من الأسر اليمنية محدودة الدخل بهدف إدخال البهجة على ذويهم ورفع المعاناة الإنسانية عنهم.