بالصور.. «عملية نوعية» لأمانة المدينة تكشف كميات من الأغذية الفاسدة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة، في عملية نوعية استهدفت معملًا مخالفًا، وذكر بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، أنه «في عملية نوعية، ضبطت الفرق الرقابية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية العوالي وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة معملًا غير مرخص لتحضير الملفوف وورق عنب داخل بدروم سكني، وجرى ضبط أكثر من 8000 حبة ورق عنب، و650 كيلوجرمًا من الرز يظهر عليه علامات التلف والفساد، وضبط 20 عاملًا مخالفًا لمزاولة النشاط».

وأضاف البيان أنّه جرى الاستدلال على المنشأة المخالفة التي تقوم ببيع الملفوف وورق العنب، وتمّ إغلاقها على الفور، مع استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

وكانت أمانة المدينة قد أعلنت -في وقتٍ سابق- أنَّها مستمرةٌ في جهودها لحماية سلامة الغذاء المقدم للأهالي والزوار، ودعت إلى سرعة البلاغ عن حالات الاشتباه بمثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم «940» أو عبر تطبيق «أمانتي 940» المتوافر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر واتساب على رقم «0548990940» للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.