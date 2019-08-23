السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو إلى المزيد من الاستثمار للقضاء على مرض الملاريا



جنيف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

دعت منظمة الصحة العالمية إلى المزيد من الاستثمار في بحوث وتطوير وسائل جديدة للوقاية وعلاج مرض الملاريا، مشيرة إلى أن أقل من 1% من الاستثمارات الحالية في البحث والتطوير في مجال الصحة توجه للملاريا.

وطالب تقرير أصدره الفريق الاستشاري الاستراتيجي للمنظمة المعني بالقضاء على الملاريا إلى وضع استراتيجيات لمكافحة الملاريا تتكيف مع الأوضاع المحلية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس ": إن تخليص العالم من الملاريا سيكون أحد أعظم الإنجازات في مجال الصحة العامة ، ويؤدي إلى إنقاذ الأرواح وتعزيز الاقتصاد وإنقاذ الأطفال الذين يمثلون 61% من حالات الوفاة"، مشيراً إلى إن 90 % من وفيات الملاريا السنوية في العالم والتي يصل عددها إلى 400 ألف حالة تقع في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف التقرير أن توسيع نطاق التدخلات الحالية لمكافحة الملاريا سيمنع حدوث ملياري حالة إصابة جديدة ، و4 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030 شريطة أن تصل هذه التدخلات إلى 90% من سكان 29 دولة تمثل 95% من العبء العالمي للملاريا . وأن تكلفة هذا التوسع تقدر بنحو 34 مليار دولار.

وأكد أن الوصول إلى الخدمات الصحية في العديد من البلدان يمثل تحديا كبيرا ، مشيرا إلى الحاجة إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الخدمات الصحية والوقاية والتشخيص والعلاج من الملاريا.

وقد صدر التقرير قبل استضافة منظمة الصحة العالمية في 9 سبتمبر القادم لمنتدى القضاء على الملاريا.

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