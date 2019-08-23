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أعلنت "NEC Corporation" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية، تلقيها طلباً من السعودية لإدخال نظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل في مدينة مكة المكرّمة لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وذكرت الشركة، في بيان، أن النظام الذكي الذي ستدخله السعودية على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020 لأكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أن النظام الجديد يمكن من خلاله جمع الأجرة آلياً، وكذلك إدارة مواقع الحافلات ومتابعتها عبر نظامGPS الذي يمكن من خلاله مراقبة نحو 400 حافلة مباشرة في التوقيت نفسه ودعم عمليات النقل والجدولة بشكل دقيق.
وقال ريوجي ناكاجاوا؛ المدير العام لقسم حلول النقل والخدمات اللوجستية في شركة، إن النظام الذي سيتم إدخاله في السعودية ذكي جداً ويتم حالياً استخدامه في هونج كونج وسنغافورة وبعض دول آسيا.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 01:00 PM
يبدأ عام 2020 بـ 400 حافلة ويرتفع إلى 2000 خلال 5 سنوات
أعلنت "NEC Corporation" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية، تلقيها طلباً من السعودية لإدخال نظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل في مدينة مكة المكرّمة لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وذكرت الشركة، في بيان، أن النظام الذكي الذي ستدخله السعودية على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020 لأكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أن النظام الجديد يمكن من خلاله جمع الأجرة آلياً، وكذلك إدارة مواقع الحافلات ومتابعتها عبر نظامGPS الذي يمكن من خلاله مراقبة نحو 400 حافلة مباشرة في التوقيت نفسه ودعم عمليات النقل والجدولة بشكل دقيق.
وقال ريوجي ناكاجاوا؛ المدير العام لقسم حلول النقل والخدمات اللوجستية في شركة، إن النظام الذي سيتم إدخاله في السعودية ذكي جداً ويتم حالياً استخدامه في هونج كونج وسنغافورة وبعض دول آسيا.
، السعودية تدخل حلولاً ذكية للمواصلات في مكة المكرّمة لخدمة الحجاج والمعتمرين ،
المصدر : الخليج 365
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