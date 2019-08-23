السعودية اليوم / بمشاركة 63 دولة... سعوديون يشاركون في المسابقة العالمية للمهارات بروسيا



كازان 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أكد رئيس الوفد السعودي في المسابقة الدولية للمهارات نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني، جاهزية المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات الخامسة والأربعون لعام 2019، التي انطلقت اليوم بمدينة كازان الروسية.

وأوضح الزهراني أن المسابقة التي ستستمر أربعة أيام، تضم 1300 خبير و 1300 متسابق في 56 مهارة من 63 دولة, حيث يشارك الوفد السعودي في مهارتي صيانة الطائرات واللحام بعد برنامج تأهيل للمتسابقين على أيدي خبراء ومختصين، امتد لأكثر من 3 أشهر.

وأضاف أنه تم اختيار كل من حسن الراشد من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مهارة اللحام، وإدريس الحجي من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض في مهارة صيانة الطائرات, وذلك بعد فرز تجارب أكثر من 2500 شاب وفتاة من مختلف القطاعات على مستوى مناطق المملكة، شملت منطقة الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتنافس فيها أكثر من 500 متسابق بعد اجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العلمية لتأهيل المرشحين لدخول المسابقة والتنافس على 14 مهارة متنوعة.

وأفاد أنه أُقيمت ورش عمل للمشاركين الذين يمثلون المملكة في مهارتي صيانة الطائرات واللحام وعقد دورة تدريبية لأساليب التقييم والتحكيم في المسابقة العالمية للمهارات ليتم اعتمادهم كمحكمين دوليين ويقومون بالمشاركة بأعمال التحكيم أثناء المسابقة, وتم قبولهم واعتمادهم أيضاً كمحكمين دوليين يشاركون الآن بكل فاعلية واقتدار مع أقرانهم من مختلف دول العالم بأعمال الإعداد والتحكيم والتقييم.

يذكر أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات لمن هم دون السن 23 عاماً في المشاركات الدولية، بهدف نشر أهمية المهارة التقنية واكتشاف مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، ودعم المبتكرين وأصحاب المهارات من خلال توفير المعامل والورش المجهزة لمساعدة المتدربين الموهوبين في تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين، من أجل تطوير الموهبة والابتكار.

// انتهى //

12:11ت م

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