السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يهنئ الحكومة الشيشانية على بناء مسجد "فخر المسلمين"



غروزني 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس وفد المملكة العربية

جاء ذلك في تصريح تلفزيوني للفضائية الشيشانية لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فور وصوله مطار غروزني الدولي، حيث كان في استقباله معاليه مستشار الرئيس والمفتي العام لجمهورية الشيشان الشيح صلاح مجييف، وعضو البرلمان لمجلس دومه الروسي آدم دليم خانووف، ومستشار الرئيس ممثل الدول العربية والإسلامية بالحكومة تركو داوودوف، ووزير السياحة مسلم بيت زييف، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موسكو محمد الغامدي، ومدير عام التشريفات بمكتب الرئيس الشيشاني إبراهيم خامبييف.

وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ هي الدولة الداعية لمنهج الوسطية والاعتدال وتعمل جاهدة لنشرها في ربوع العالم الإسلامي، كما تمد يديها لكل الدول التي تسير على هذا المنهج، لافتاً إلى أن الشيشان الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رمضان أحمد هي إحدى الدول التي تعمل على نشر الوسطية ولها جهود في ذلك ونعتز بتميز علاقاتنا معها.

يذكر أن الوفد المرافق لمعالي الوزير آل الشيخ يضم معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدداً من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية.

ويشارك الوفد السعودي برئاسة الوزير آل الشيخ اليوم، في افتتاح جامع " فخر المسلمين "، الذي يعد أكبر جامع في جمهورية الشيشان برعاية فخامة الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، بمشاركة وفود إسلامية من عدد من الدول.

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11:42ت م

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غروزني 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح مسجد "فخر المسلمين" بالشيشان " أن ما قامت به جمهورية الشيشان من بناء هذا المسجد الكبير الذي يعـد معلماً من معالم أوروبا، يبعث في النفوس السعادة ويحقق للمسلمين أيضاً الرفعة والذي سيكون - بإذن الله - منارة هدى ونور ينشر تعاليم الإسلام الصحيح الوسطي، مزجياً شكره لفخامة الرئيس الشيشان إقامته لهذا الصرح الإسلامي الكبير، راجياً من الله أن يكون الشعب الشيشاني في أحسن حال، وأن يساهم هذا المسجد في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف.جاء ذلك في تصريح تلفزيوني للفضائية الشيشانية لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فور وصوله مطار غروزني الدولي، حيث كان في استقباله معاليه مستشار الرئيس والمفتي العام لجمهورية الشيشان الشيح صلاح مجييف، وعضو البرلمان لمجلس دومه الروسي آدم دليم خانووف، ومستشار الرئيس ممثل الدول العربية والإسلامية بالحكومة تركو داوودوف، ووزير السياحة مسلم بيت زييف، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موسكو محمد الغامدي، ومدير عام التشريفات بمكتب الرئيس الشيشاني إبراهيم خامبييف.وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ هي الدولة الداعية لمنهج الوسطية والاعتدال وتعمل جاهدة لنشرها في ربوع العالم الإسلامي، كما تمد يديها لكل الدول التي تسير على هذا المنهج، لافتاً إلى أن الشيشان الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رمضان أحمد هي إحدى الدول التي تعمل على نشر الوسطية ولها جهود في ذلك ونعتز بتميز علاقاتنا معها.يذكر أن الوفد المرافق لمعالي الوزير آل الشيخ يضم معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدداً من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية.ويشارك الوفد السعودي برئاسة الوزير آل الشيخ اليوم، في افتتاح جامع " فخر المسلمين "، الذي يعد أكبر جامع في جمهورية الشيشان برعاية فخامة الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، بمشاركة وفود إسلامية من عدد من الدول.// انتهى //11:42ت م0024

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