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فيديو.. 5 وفيات في حادث تدافع خلال حفل فني بالجزائر
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مصدر في مستشفى إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبدالرؤوف في العاصمة الجزائرية ليل الخميس.
وكان الآلاف قد تجمّعوا في حفل المغني المعروف باسم سولكينغ في استاد رياضي بالجزائر، ولم ترد أية تفاصيل أخرى.
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