2019-08-23

فيديو.. 5 وفيات في حادث تدافع خلال حفل فني بالجزائر

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مصدر في مستشفى إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبدالرؤوف في العاصمة الجزائرية ليل الخميس.

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وكان الآلاف قد تجمّعوا في حفل المغني المعروف باسم سولكينغ في استاد رياضي بالجزائر، ولم ترد أية تفاصيل أخرى.