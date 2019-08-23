“الأرصاد”: سحب رعدية على محافظات بمنطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل جدة – الخليج 365

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الجمعة، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل جدة، والليث، والكامل، ورابغ، وبحره.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.