توجيه بتأهيل شامل للمستشفى العام ومركزين جديدين للرعاية بتربة

وجَّه مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، بالبدء في مشروع تأهيل وتطوير عدد من الأقسام بمستشفى تربة العام، والمسارعة في تشغيل مركزين جديدين في محافظة تربة مطلع العام الهجري القادم في جنوب المحافظة ومنطقة القوامة، كما وجه بالبدء الفوري في تفعيل الدوام الممتد في مركز صحي شعر تربة حتى الثانية عشرة ليلًا.

وجاء ذلك خلال جولة تفقُّدية أمس الخميس، للخدمات الصحية المقدمة بمحافظة تربة، استهلها بزيارة محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي في ديوان المحافظة، كما التقى أعيان ومشايخ تربة، واستمع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات الصحية، ووعد بمعالجة كثير منها وفقًا لنسب أعداد المراجعين والحالات الصحية المُسجَّلة من واقع سجلات تقييم الخدمة وأعداد المستفيدين.

كما تفقد المونس عددًا من الأقسام بمستشفى تربة العام، ترافقه مساعدته العلاجية الدكتورة لمياء الزبيدي، ومساعدته للصحة العامة الدكتورة أمل الفيفي، والمساعد الهندسي بندر الشهري، والمساعد للخدمات المساعدة ومدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي وعدد من قيادات صحة الطائف.

واطلع على خطط التأهيل والتطوير المزمع تنفيذها في عدد من أقسام المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، كما التقى مدير المستشفى محمد المرزوقي، وعددًا من قيادات المستشفى، واستمع لملاحظاتهم، والعوائق المستجدة في تقديم الخدمات الصحية التي ناقشها مع قيادات الإدارات المعنية المرافقين.

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من جهة أخرى، زار مدير صحة الطائف، خلال جولته التفقدية لمحافظة تربة؛ مركز صحي شعر تربة، ووجه بالبدء في تفعيل الدوام الممتد ودعم المركز بالكوادر اللازمة لذلك.

وأوضح عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن زيارة مدير صحة الطائف لمحافظة تربة، تهدف إلى تلمُّس احتياجات أبناء المحافظة من الخدمات الصحية، والوقوف الميداني على طبيعة المرافق الصحية ومستوى الخدمات المقدمة، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الكثير منها، والتوجيه حيالها بحضور مديري القطاعات الرئيسية في صحة الطائف.

وأضاف أن زيارة محافظ تربة هدفها الاستماع لملاحظات الحاكم الإداري بالمحافظة وأعيان ومشايخ المحافظة، ومن المتوقع تزويد محافظ تربة بتقرير مفصل ردًّا على الملاحظات المقدمة والحلول التي سوف تشرع الصحة في تنفيذها لمعالجة عدد منها.

وأكد الربيعي أن أهالي تربة موعودون بنتائج إيجابية -بإذن الله- خلال الشهرين القادمين، تتمثل في تطوير وتأهيل المستشفى العام، وافتتاح مركزين للرعاية الصحية، إضافة إلى المراكز القائمة، بجانب زيادة الدعم في الكوادر الصحية بعدد من التخصصات بالمستشفى الرئيسي، والعودة لتقييم الوضع بعد التحسينات المدرجة لتقييم الخدمات الصحية المقدمة.