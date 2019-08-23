5 تنبيهات من الأرصاد توضّح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

نبّهت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى تعرُّض خمس مناطق لهطول أمطار متفاوتة في حدتها، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إنّ منطقة نجران (بدر الجنوب، حبونا، نجران) تشهد نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

يأتي هذا بينما تهطل أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة وشبه انعدام في الرؤية على مناطق جازان (أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، فيفا، هروب)، وعسير (أبها، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، فرعة غامد، الزناد، قلوة)، ومكة المكرمة (الطائف، العرضيات، ميسان)، حتى السادسة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة). بينما تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق (الرياض، القصيم، تبوك، حائل).

وأضافت أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.