رئيس الشيشان يرحب بوفد السعودية المشارِك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا

رحَّب رئيس الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف، بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يرأس وفد المملكة المشارِك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا «فخر المسلمين»، مؤكدًا أن مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى، تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الدينية والمحافل الدولية، انطلاقًا من رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وتجسيدًا لدورها في دعم كل عمل يُسهم في جمع الصف الإسلامي.

وقال الرئيس إن المشاركة تأتي أيضًا لتأكيد العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين، التي تقوم على أساس متين من رابطة الدين والأخوة الإسلامية، مشيدًا بمواقف المملكة الداعمة لمختلف القضايا التي تجمع الصف الإسلامي وتنشر الوسطية والاعتدال، وتحارب كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما شكر جميع الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية والإسلامية في مراسم الافتتاح التي تنطلق صباح الجمعة، مبينًا أن هذا الجامع سيحمل رسالة المحبة والسلام ونشر قيم وسماحة الإسلام بعيدًا عن كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تنافي تعاليم ديننا الحنيف.

وقدم قديروف التهنئة لقيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام، الذي كان استثنائيًّا، لافتًا النظر إلى أن الدور الذي تقوم به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين، دور مشكور، ومحل تقدير من جميع المسلمين بالعالم، سائلًا الله –تعالى- أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والمحبة، وأن يتقبَّل من الحجاج حَجَّهم وصالح أعمالهم.