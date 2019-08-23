«نور» يبدأ التسجيل برياض الأطفال في القصيم الأحد القادم

يبدأ نظام «نور» التسجيل برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، يوم الأحد القادم، في المستويين الثاني والثالث للفئتين العمريتين من 4 إلى 5 سنوات ومن 5 سنوات إلى أقل من 6 سنوات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر؛ أن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مبينًا أن المبادرة تسعى إلى دمج الصفوف الأولية بنين وبنات مع مراحل الطفولة المبكرة وإلحاقها بمدارس البنات، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى رفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال؛ ما سيحقق نواتج تعلم أفضل ترتفع معه مستويات التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول علي الزميع، ضرورة متابعة قائدة مدرسة الطفولة المبكرة لعمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال، من تسجيل وقبول ونقل ومطابقة بيانات، مع أخذها في الاعتبار حذف ولي الأمر الرغبة السابقة المسجلة لابنه بنظام نور في حال تغيير التسجيل إلى روضة أخرى.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أكملت استعداداتها لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي تضم الفئات العمرية 4-9 سنوات (بنين وبنات) في 53 مدرسة، بهدف سد الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، بجانب رفع كفاءة استخدام المباني الدراسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية.