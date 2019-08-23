انقلاب سيارة تقل عائلة ببني حسن و2 منهم بحالة حرجة

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من عائلة واحدة، بينهم اثنان بحالة حرجة، نتيجة انقلاب سيارتهم في محافظة بني حسن بمفرق الجوفاء، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997، عن حادث انقلاب سيارة تقل عائلة بمحافظة بني حسن بمفرق الجوفاء، في تمام الساعة 2:10 صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعاف إلى الموقع بقيادة القائد الميداني سعد عوض الزهراني، حسب البلاغ الوارد إلى العمليات بأنه يوجد تعدد إصابات. وعند وصول أول فرقة تبين وقوع خمس إصابات، وجميعهم من عائلة واحدة، وتم فرز الإصابات بالموقع، واتضح وجود إصابتين بحالة حرجة؛ حيث تم التعامل معهما إسعافيًّا بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهما إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى المندق العام، كما وجدت إصابتين بحالة متوسطة، إضافة إلى حالة بسيطة لطفلة تبلغ من العمر سنتين.

وتابع الحادث مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية بالمنطقة، وتم التعامل مع الإصابات وإسعافها لمستشفيات الملك فهد العام والمندق العام.

وأهاب المتحدث الزهراني بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997)، أو عن طريق تطبيق «أسعفني» للأجهزة الذكية عند حدوث أي مكروه -لا سمح الله- متمنيًا منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني، مع حرص الهيئة على نشر الثقافة الإسعافية لدى الجميع.