«تقنية طريف» تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالكلية

أعلن فرع الكلية التقنية في طريف، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بتخصصات السيارات والدعم الفني والإدارة المكتبية.
ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق بالدراسة بالكلية، ممن أنهوا الدراسة الثانوية؛ إلى مراجعة فرع الكلية يوم الأحد القادم من الساعة الثامنة صباحًا.
وأشارت الكلية إلى أن المقاعد المتاحة للدراسة بالتخصصات المختلفة للكلية محدودة، مشيرةً إلى أن فرصة التقديم متاحة لمدة أسبوع فقط.
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