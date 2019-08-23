الباحث «الجمعان»: دخول مبكر لـ«الوسم» وتأخّر موجات البرد

أوضح الباحث في الأرصاد تركي الجمعان، أن المحيط الهادئ يشهد معدل تدفئة عاليًا، خاصة على شماله وبشكل أقل على وسطه، وكذلك المحيط الهندي.

وقال الجمعان -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن التدفئة العالية على المحيطين سوف يترتب عليها ما يلي: بداية مبكرة لـ«الوسم» وتعمّق مبكر للمنخفضات الجوية، ودخول موجات البرد بشكل متأخر واستمرار الدفء، وموجات رطوبة خلال سبتمبر وأكتوبر.

يشار إلى أن الوسم يأتي بعد سهيل، ويجيء بعد الوسم المربعانية، وسمي الوسم، لأنه يسم الأرض ويحييها.

من جهة أخرى، توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أمطارًا ورياحًا على عدة مناطق، مع اعتدال حراري على الشمال.

وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن تغير مواقع العناصر الجوية على أجواء المملكة أدّى إلى استمرار هبوب رياح رطبة على المناطق الجنوبية الغربية، ما يساعد في بناء سحابي يمتدّ شمالًا حتى أجواء منطقة مكة، وقد يمتد شمالًا حتى طيبة.

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وأضاف خبير الأرصاد، أن التشكل السحابي تتخلله خلايا رعدية ممطرة وبرد ورياح هابطة، مع استمرار اعتدال حراري مبكر على الشمال.

من جانبها، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وأضافت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على مناطق: الرياض، القصيم، تبوك، حائل.

وأشارت الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.