شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية على جدة والليث والكامل ورابغ وبحرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الجمعة) من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، والكامل، ورابغ، وبحرة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.