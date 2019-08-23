تعيش الهيئة العامة للغذاء والدواء أزمة تسرب وثيقة داخلية تتعلق برواتب موظفيها بعد تسكينهم على سلم رواتب جديد للهيئة.
الأزمة بدأت عندما رغبت إدارة الموارد البشرية في الهيئة إبلاغ موظفيها بالمراتب الوظيفية الخاصة بهم في السلم الجديد، وبدلاً من إرسال بيانات كل موظف على إيميله الرسمي الخاص، تم إرسال الملف الذي يحوي بيانات الموظفين على جميع موظفي الهيئة.
ملف الأزمة كان يتضمن تبايناً في الرواتب وطريقة التسكين على السلم الجديد، ورواتب فلكية تصل إلى ٨٠ ألف ريال لبعض الموظفين.
الهيئة حاولت تدارك الأمر بإرسال رسالة بريدية تبيّن الخطأ التقني أعقبتها بمحاولات لحذف الملف قبل أن تختتم محاولاتها ببعث رسالة تهديد على شكل إنفوغرافيك توعوي أكدت فيه لموظفيها أن إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل تعرضهم لعقوبة الفصل بدون مكافأة.
أزمة الهيئة وصلت لمواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين فيما لا يزال إعلام الهيئة صامتاً ولم يدلِ بأي تعليق أو توضيح.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حدث في "هيئة الغذاء والدواء"؟.. رسالة خاطئة تكشف الرواتب الفلكية ثم تهديدات بـ"الفصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.