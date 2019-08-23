سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى الهدوء الحذر في عدد من محاور القتال بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، ومبينة استمرار حدة القتال في محور عين زارة وجنوب غريان، مع استمرار عمليات الجيش في مدينة مرزق جنوبا .

وأشارت إلى لقاء نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد كجمان، موضحة أنه تم مناقشة جملة من الملاحظات على أداء البعثة الأممية ورؤية للمرحلة المقبلة بعد حرب العاصمة.

وتناولت تقديم سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمقر السفارة الليبية في تونس أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية محمد سياله، مؤكدا التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكر للنزاع في ليبيا.

وتطرقت إلى تأكيد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، مجددا الدعوة لوقف الاقتتال والعودة سريعا إلى استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة في ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، وتم خلال اللقاء مناقشة تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة لليبيا.

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