اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 85ر44 نقطة، أو ما يعادل 22ر0% ، ليصل إلى 86ر20672 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 98ر2 نقطة، أو ما يعادل 20ر0% ، ليصل إلى 04ر1501 نقطة.

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07:29ت م

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