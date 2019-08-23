السعودية | نسخة من القرآن هدية لكل حاج مغادر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 صباحًا, 23 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض يحظى ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، بهدية غالية عند مغادرتهم لبُلدانهم بعد أدائهم نُسك الحج. وعبر عدد من ضيوف الرحمن أثناء مغادرتهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة عن فرحتهم الغامرة بتلقي أجمل وأفضل الهدايا وهي نسخة من القرآن الكريم، وفاق إجمالي نُسخ القرآن الكريم التي وزعت في المطار على ضيوف الرحمن 128 ألف نسخة حتى اليوم (الخميس).

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