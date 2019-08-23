الان تتابع شاهد التفاصيل: 495 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال مركز التوظيف عن توفر 495 وظيفة شاغرة للجنسين ، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص. Advertisements وللتقديم الضغط على التفاصيل في الجدول التالي:

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