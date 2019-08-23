الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الإمام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض عن فتح باب التقديم على وظائف الكادر الصحي للعام 1441هـ. وسيبدأ التقديم الأحد المقبل بتاريخ 1440/12/24هـ ويستمر لمدة يومين حتى الثلاثاء بتاريخ 1440/12/26هـ . ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://imamu.edu.sa/announcements/pages/Ann-21-11-1440-2.aspx

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