Enquire خطوات تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية 1440 برقم اللوحة عبر بوابة أبشر

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن الاستعلام عن المخالفات المرورية، فالكثير من الممكن أن يقع فى خطأ مروري سواء كان بقصد أو بدون قصد، وقد وضعت وزارة الداخلية السعودية خططاً شديدة وعقوبات متنوعة على كل خطأ حتى لا تسمح بوقوع أي أخطاء من الممكن ان تسبب حوادث.

ونحن فى “عرب نيوز” نكتب لكم هذا المقال لنجعلكم على علم بكل ما يخص المخالفات المرورية وأسعارها وكيفية إلغاء العقوبة أو الإعتراض عليها، فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن المخالفات

يسألنا الكثير من زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية وعدد كبير من المغتربين المقيمين هناك عن خطوات الاستعلام عن المخالفات، ونوضحها لهم كالتالي:

قم بزيارة رابط موقع أبشر الإلكتروني.

ابحث عن أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

اختر الإستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب رقم هويتك والرمز المرئى ثم اضغط على كلمة عرض.

الآن تُعرض لك جميع تفاصيل مخالفاتك (مكان قيد المخالفة- تاريخ المخالفة- نوع المخالفة- المبلغ المستحق لكل مخالفة).

يها.

خطوات تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية

يجب عليك الإلتزام بالخطوات التالية لكي تتمكن من تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التى تتبع وزارة الداخلية السعودية كالتالى: