رئيس شؤون حجاج العراق يُشيد بالإمكانات التي وفَّرتها السعودية للحجاج

أشاد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق الدكتور خالد العطية، بالإمكانات التي وفَّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى المملكة من كافة الأقطار الإسلامية لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضح العطية أن الحجاج العراقيين الذين أدَّوا الفريضة هذا العام، تم استقبالهم بأفضل حال؛ فقد استفادوا -كغيرهم من الحجاج- من منظومة الخدمات التي تقدِّمها المملكة حكومةً وشعبًا.

وأعرب عن شكره حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، وجميع الجهات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عامةً، وحجاج دولة العراق خاصةً، ممثلةً في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية؛ على الخدمات التي تم تقديمها لهم منذ أن وطئت أقدامهم أرض المملكة؛ ما أسهم في تأديتهم مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وثمَّن العطية الخدمات التي تلقَّاها الحجاج العراقيون لحج هذا العام من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، مشيدًا بالجهود التي بذلها مجلس الإدارة ومُطوِّفو حجاج العراق، في توفير كافة الإمكانات وتسهيل الصعاب، حتى أدَّوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، داعيًا الله -عز وجل- أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما، وأن يُديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يجزيَ كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج.

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وقدَّم رئيس شؤون حجاج العراق شكره لرئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري، وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة المطوف فؤاد بشارة، وكل المنسوبين؛ على التسهيلات والخدمات الممتازة التي قُدِّمت للحاج العراقي منذ وصوله الأراضي السعودية حتى مغادرته، بعدما منَّ الله عليه بأداء النسك بسهولة ويسر.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس مطوف عباس بن عبدالغني قطان؛ أن ما قدَّمته المؤسسة ومكاتب الطوافة التابعة لها من خدمات لضيوف الرحمن؛ هو شرف وأمانة ومسؤولية، حملها قادة هذه البلاد المباركة، مُشيدًا بالتعاون الكبير بين بعثة حج العراق والمؤسسة في عمل كل ما يُسهم في راحة الحجاج فترة أدائهم مناسك الحج لهذا العام.

كما قال نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري إن 51 ألفًا و679 حاجًّا عراقيًّا تشرَّفت المؤسسة بخدمتهم، وهم يشكلون كافة العراق؛ حيث قام على تقديم تلك الخدمات 16 مكتب خدمة ميدانيًّا عملت على توفير الإمكانات وفق أعلى معايير الجودة من أجل تقديم ما يُرضي الحجاج.