هجن الرئاسة تشعل أجواء ميدان الطائف بأشواط «الثنايا» المسائية

واصلت هجن الرئاسة تميُّزها وتألُّقها، بعدما أشعلت أجواء الحماس في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن المقام حاليًّا على أرض ميدان الهجن بالطائف.

وانتزعت هجن الرئاسة المراكز الأولى في أشواط الثنايا في الفترة المسائية ليوم الخميس؛ حيث حققت أفضل توقيت زمني لجميع الأشواط بفوز البكرة «بشاير» بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي، بعد أن وصلت خط النهاية بزمن قياسي قدره 7 دقائق و45 ثانية، فيما فاز القعود «المشهر» بالشوط الثاني، وفازت «عزايم» بالشوط الثالث.

وحصل «مذخور» للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على المركز الأول في الشوط الرابع، وحققت «مبشرة» لمشعل حسن عبدالله آل زيد الشريف المركز الأول في الشوط الخامس، وجاء «أشقر» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري في المركز الأول في الشوط السادس، ونال المركز الأول في الشوط السابع «كيف» لعتيلي محمد أحمد العسكري الوهيبي، كما جاء في المركز ذاته في الشوط الثامن «شاهين» لمحمد حمد بن محمد المري.