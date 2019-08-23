السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص وإصابة 23 آخرين بحادث تدافع في الجزائر



الجزائر 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون على الأقل بحادث تدافع في الجزائر العاصمة أمس.

وأكد المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا عبد السلام بنانة أن مؤسسته استقبلت 5 ضحايا و17 جريحا، مضيفا أن الموتى 3 إناث وذكرين لقوا مصرعهم نتيجة التدافع وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، وأما مستشفى سليم زميرلي فقد استقبل بدوره 6 جرحى إصاباتهم طفيفة.

ووقع الحادث في حدود الساعة الثامنة مساء نتيجة تدافع جمهور حفل فني عند إحدى المداخل الصغيرة لموقع الحفل.

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07:38ت م

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